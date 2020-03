Cassems completa 19 anos de história em Mato Grosso do Sul

A Cassems completou 19 anos de fundação na história de Mato Grosso do Sul. Tendo mais de 215 mil vidas atendidas e uma rede própria, a Caixa dos Servidores dispõe aos seus beneficiários dez unidades hospitalares, nove centros médicos, seis centros de diagnóstico, quatro centros de prevenção, quatro academias de ginástica, 26 centros odontológicos, um centro integrado de atenção psicossocial e uma clínica da família. A comemoração ocorreu no último domingo (01).

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cassems está como uma das maiores e melhores empresas do Brasil. A edição de 2019 da revista “Exame – Melhores e Maiores”, que chegou às bancas em agosto do ano passado, mostrou que a empresa ocupa a posição 851ª no ranking, evoluindo 71 posições em relação ao ano passado. No Centro-Oeste, a empresa é a 55ª maior, crescendo seis posições em relação à edição anterior da pesquisa e, em Mato Grosso do Sul, possui a 7ª colocação.

O reconhecimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão regulamentador dos planos privados de saúde, que disponibilizou no mês de setembro de 2019, o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) de 2018, também é motivo de comemoração. Na tabela, a média geral dos planos de autogestão no país foi de 0,6009, enquanto a Cassems, alcançou a pontuação histórica de 0,7847, superando outros 121 planos do mesmo segmento. A nota máxima que pode ser atingida nesta relação é de 1,0.

Na capital, no último ano, foi inaugurado o serviço de residência médica, além disso, receberam o credenciamento do Ministério da Saúde para realizar transplante de coração e inauguraram a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. Em Corumbá, a Caixa dos Servidores inaugurou os serviços de hemodinâmica e novos leitos de internação.

APLICATIVO

Os beneficiários de todo o estado não precisam mais se deslocar até às Unidades Cassems para autorizar guias e exames médicos, podendo acompanhá-las pelo aplicativo. A ferramenta proporciona conforto para os usuários do plano de saúde e beneficia o meio ambiente, com a diminuição do uso de papel.

PRÓXIMOS INVESTIMENTOS

Este ano, ainda, como resultado do árduo trabalho de uma equipe de colaboradores mais que capacitados e de uma diretoria e conselho executivo ativos e atentos ao mercado da saúde, será feita a inauguração do novo Hospital Cassems de Dourados, sendo o maior de toda a rede.

Nos próximos anos vamos reformar e ampliar os hospitais de Aquidauana, Paranaíba e Naviraí, além de implantar UTIs em Corumbá e Ponta Porã.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)