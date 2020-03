Artesã cria produtos em conserva para todos os gostos

É de dar água na boca, tem conservas de pimenta, das que não ardem nada até as mais picantes, geleia de pimenta de maçã, abacaxi e de vodca. Não podemos esquecer dos molhos de alho com cheiro-verde, rosê picante, limão-siciliano e dos licores de cereja, chocolate com pimenta, amarula, entre outras delícias feitas pela artesã Elisabeth Kammer, de 65 anos, mais conhecida pelos seus clientes como “Beth Conservas”.

O empreendimento começou em julho de 2016, após 30 anos trabalhando como pasteleira nas feiras livres de Campo Grande, e foi com essa profissão que ela criou três filhos. No começo o negócio não tinha muitas variedades, mas hoje a Beth inovou e a cada dia surge uma ideia nova.

““Criei todos os meus filhos vendendo pastel nas feiras e eu resolvi me aventurar um pouco, comecei fazendo meus licores de amarula e minhas conservas de legumes, com o passar do tempo as ideias foram surgindo e foi aí que eu comecei a fazer as geleias de pimenta, conservas de pimenta, molhos temperados com sabores e foi assim que tudo começou””, lembra a artesã.

O amor pela cozinha despertou na artesã a vontade de sair da zona de conforto e encarar uma culinária diferenciada. “”Eu gosto muito de cozinha, eu adoro cozinhar, sou perita nesse assunto e isso faz parte da culinária, eu mexo muito com temperos, minhas conservas são todas temperadas com alho, ervas finas e é onde faz toda diferença. Eu recebo as pimentas in natura e sou eu quem monto e crio todos os meus sabores””, revela.

Dona Beth expõe seus produtos em várias feiras livres da Capital e nas feiras de empreendedorismo; o diferencial? ““Eu gosto que os meus clientes saboreiem os meus produtos antes de comprar, eu levo degustação e eles já levam para casa sabendo o que estão levando. Não adianta levar uma coisa bonita, colorida e quando chega em casa e vai experimentar não tem sabor, não tem tempero, eu faço questão de que eles experimentem tudo””, declara.

Mesmo depois de muitos anos trabalhando em feiras e confeccionando suas próprias mercadorias, dona Beth afirma que é muito feliz no que faz e se sente imensamente realizada. “”O meu sentimento é de felicidade, eu não faço isso visando só o dinheiro, eu faço pensando no meu bem-estar, eu amo fazer tudo isso, é por amor que eu faço””, finaliza.

