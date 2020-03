Sampaoli conversa com Atlético-MG e valores superam R$1 mi

O Atlético-MG quer mesmo trazer Jorge Sampaoli para ser seu treinador. Assim como aconteceu em dezembro de 2019, o argentino topou vir a Belo Horizonte para se reunir com a diretoria alvinegra. A previsão é que o argentino desembarque ainda nesta manhã de domingo na capital mineira. Os valores de um eventual contrato superam R$1 milhão.

Os patrocinadores e parceiros do Atlético se interessam pela contratação do argentino e serão os responsáveis por arcar com os eventuais salários de Sampaoli e sua comissão técnica. Se a contratação for efetivada, o treinador terá outros cinco profissionais fazendo parte de sua comissão.

A intenção do Atlético é de fechar com o treinador já neste início de semana para que Sampaoli esteja à frente do time no clássico contra o Cruzeiro, marcado para o próximo sábado, dia 7, no Mineirão e com o mando do Galo.

Além da questão financeira, Sampaoli também terá que entrar em um acordo em relação ao lado desportivo. Vale lembrar que no final do ano passado, o Atlético desistiu de contratá-lo também por causa das altas exigências do argentino em relação às contratações. O que pode facilitar um pouco na mesa de reunião é que desde aquele último encontro a diretoria alvinegra se reforçou com alguns nomes, como Allan, Savarino, Guilherme Arana e Diego Tardelli.

