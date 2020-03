Giro Policial: primeiro dia do mês registra feminicídio, homem bate em veículo e abandona passageiros

O mês das mulheres começou com um feminicídio na Capital. A vítima foi executada a tiros pelo ex- namorado que é guarda municipal, durante um churrasco na casa de uma amiga. A amiga que tentou ajudar a mulher, levou tiros nas costas e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. O esposo da vítima, que também foi atingido, acabou morrendo no local.

O suspeito teria atirado nas pessoas e fugido, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e repassado para a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Motorista bate em carro e abandona passageiros

Na noite deste sábado, dia 29 de fevereiro, um jovem de 23 teve seu carro atingido enquanto comia em um estabelecimento da Capital. O Troller da vítima estava estacionado quando outro carro colidiu na traseira e o motorista fugiu.

O suspeito bateu, deu ré e ia fugir quando a vítima parou na frente do veículo. Dois passageiros desceram para conversar com o jovem, quando o motorista aproveitou para fugir.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

(Texto: Karine Alencar)