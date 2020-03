Disciplina de escola cívico militar é esperança para famílias do Jardim Anache

A partir da amanhã segunda-feira (02), 415 alunos com idade entre 10 e 16 anos, estarão fazendo parte da história do Brasil. Instalada no Jardim Anache, a Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias é a primeira escola de período integral no modelo cívico militar instalada no País.

Pais, alunos e professores estão eufóricos com a expectativa do novo modelo de ensino que, antes mesmo de ser instalado, conta com a aprovação de 93% da comunidade, segundo pesquisas. A escola, novinha em folha, vai atender os bairros Nova Lima, Jardim Anache, Vida Nova, Tarsila do Amaral e Jardim Columbia, além da aldeia indígena Água Bonita.

A parceria com o Corpo de Bombeiros, além de garantir a disciplina e a segurança vai dar o tom do patriotismo, parte integrante do projeto do Ministério da Educação. Eles atuarão na parte administrativa e no monitoramento dos alunos durante os intervalos e também serão responsáveis pela formação no pátio, na hora de cantar o hino nacional e receber os avisos de rotina.

Como se trata de escola em tempo integral, os estudantes receberão três refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde. De acordo com a secretária escolar, Tânia Oliveira de Almeida, por tratar-se de regiões carentes a intenção é reforçar ainda mais a alimentação. “Sabemos que muitos alunos vêm para a escola sem ter comido nada em casa”, explica.

