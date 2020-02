Red Bull Bragantino anuncia ex-jogador do Napoli

Poucas horas antes de derrotar o Ituano, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino anunciou mais um reforço para a temporada 2020. O nome da vez é o atacante Leandrinho, emprestado pelo Napoli, da Itália.

O jogador de apenas 21 anos já estava treinando com o restante do elenco do Massa Bruta, contudo, aguardava a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que já aconteceu, para poder ficar à disposição de Felipe Conceição.

Seu vínculo com o Bragantino vai até 30 de junho, com opção de compra em definitivo do Bragantino ao fim do período.