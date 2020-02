“Presidente ainda não me pagou. Pode me pagar em 10, 20, 30 ou 50 vezes. Baixo até o salário. Mas vamos conversar como tem que fazer”, completou Robinho.

O principal motivo da empolgação do Alvinegro é uma nova regra no futebol turco: haverá tarifa de 70% no salário de estrangeiros. Dessa forma, a renovação no Basaksehir é inviável.

O presidente José Carlos Peres disse na quinta-feira (27), em evento na CBF, que o “processo do retorno” de Robinho já começou. A representante do atacante, Marisa Alija, nega qualquer conversa recente com o mandatário.

(Texto: Gazeta Esportiva)