Motorista bate carro após ser esfaqueado

Um motorista de 53 anos morreu na tarde desta sexta-feira (28) no Hospital Regional de Aquidauana. Após ser esfaqueado, a vítima Paulo Romualdo bateu contra uma árvore na rua Pedro Pace.

Conforme informações do site O Pantaneiro, o homem chegou ao hospital com dois cortes na barriga. Até o momento, o Corpo de Bombeiros afirmou não ter maiores informações sobre as circunstâncias do acidente.

O caso ocorreu próximo ao Centro de Especialidades médicas, segundo informações, o condutor iria realizar uma cobrança no momento em que foi esfaqueado.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)