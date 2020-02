Mercado bovino permanece calmo na volta do Carnaval

A capacidade de suporte das pastagens está boa e permite aos pecuaristas manterem as boiadas engordando, dessa forma, se o preço não reage conforme o esperado, o acréscimo de peso compensa. Esse fator mantém a oferta de boiadas limitada, em conta gotas.

Entretanto, mesmo com a oferta limitada, o escoamento de carne bovina devagar deixou as cotações da arroba do boi gordo estáveis em boa parte das regiões pecuárias pesquisadas na última quinta-feira (27).

Como era esperado, nessa semana, o volume de negócios está pequeno, devido ao Carnaval e ao baixo interesse dos vendedores em negociar nesse período.

(Texto: Agrolink)