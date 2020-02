Jair Bolsonaro nomeia novo secretário Especial do Esporte

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ex-diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico, Marcello Reis Magalhães, como novo secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. A nomeação assinada pelo presidente foi publicada na edição desta sexta-feira (28) do Diário Oficial da União.

Ele assume no lugar de Décio Brasil, no cargo desde abril do ano passado. A secretaria, antigo Ministério do Esporte, foi incorporada na estrutura do Ministério da Cidadania, comandado desde a semana passada por Onyx Lorenzoni.

Marcello Magalhães é o terceiro secretário de Esporte no governo federal em pouco mais de um ano. Antes de Décio Brasil, o posto foi ocupado por Marco Aurélio Vieira, de janeiro a abril.

Antes de assumir o cargo de secretário Especial de Esporte, Marcello Magalhães foi diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico, entidade também vinculada ao Ministério da Cidadania, e que tem como função o gerenciamento das estruturas usadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicios do Rio de Janeiro 2016, como as arenas esportivas e o Parque Olímpico.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)