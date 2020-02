Anitta troca beijos ao estrear em novela e web aprova

Anitta alavancou a audiência do horário nobre da Globo e ainda fez a temperatura subir ao estrear como atriz em “Amor de Mãe” na noite de quinta-feira (27). A atuação repercutiu muito bem nos comentários da web.

Na pele da personagem Sabrina, a intérprete de “Rave de Favela” consegue enganar e encantar Ryan (Thiago Martins) com seu charme e logo nas primeiras cenas agitou os internautas ao mostrar o corpo sequinho só de biquíni na televisão.

Sabendo que ele é famoso, ela arma um encontro com ele na piscina do hotel no qual estão hospedados e trocam beijos quentes. “Ai, gente! Quem é essa atriz? Estou morrendo”, brincou a cantora nas redes sociais.

(Texto: João Fernandes com Purepeople)