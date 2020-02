Na manhã desta quinta-feira (27), ao menos duas Upas realizam atendimento infantil na Capital. As unidades com suporte pediátrico é a do Cel. Antonino e o Upa Almeida. Já no Período da tarde, a Upa Universitário, também prestará atendimento.

Confira mais informações sobre os serviços das UPAs e CRSs que estão disponibilizando atendimentos na escala médica de plantão desta quinta-feira.

(Texto: Karine Alencar)