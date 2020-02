Mortes nas rodovias brasileiras aumentaram 8% no Carnaval

Durante o período de Carnaval, o número de mortes nas rodovias federais de todo o Brasil aumentaram em 8%. Além disso, foi registrado um crescimento de 6% em relação aos feridos em 2019, de acordo com o balanço preliminar da Operação Carnaval 2020, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (27).

Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 28 acidentes de trânsito no Carnaval deste ano. Em 2019, no mesmo período, foram registrados 32.

Os atropelamentos de pessoas, saídas de pista e colisões frontais foram responsáveis por 68% das mortes no período. Os estados de Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram 51% dos óbitos. Ao todo, a PRF registrou 1.213 acidentes, 1.574 feridos e 91 mortos.

A PRF registrou 10.899 ultrapassagens indevidas, correspondente a mais 24% em relação ao ano passado; e uso de celular, com 434 condutores autuados, significando mais 57% autuações.

Conforme a PRF, as ações da Operação Carnaval 2020 envolveram um efetivo com mais de 10 mil profissionais durante o período carnavalesco. Apesar do aumento de casos de mortes e feridos, a corporação registrou uma diminuição de 3% no número de acidentes.

De acordo com o balanço, análise prévia da Polícia Rodoviária Federal sobre as causas apontam que 87% das mortes poderiam ter sido evitadas, pois tiveram a causa preliminar apontada relacionada a comportamento de risco por parte de condutores e pedestres.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)