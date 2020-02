Mato Grosso do Sul é o 3.º estado brasileiro em investimentos

Uma pesquisa realizada pela Folha de S. Paulo e O Globo nesta semana, apontam que entre todos os estados brasileiros, Mato Grosso do Sul está na terceira posição do ranking de investimentos. Apenas Ceará, com 8,8%, e Alagoas, 8,5%, tiveram desempenho superior.

Os diários usam como base relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal e informações do Tesouro Nacional e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), entre outros.

Em 2019, Mato Grosso do Sul aplicou R$ 910 milhões para melhorar a vida das pessoas com obras em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde, segurança pública e educação. A publicação do jornal O Globo mostra que Mato Grosso do Sul está entre os 10 estados que mais avançaram na qualidade da educação medida pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

(Texto: Karine Alencar)