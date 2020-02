Flamengo é campeão e levanta a terceira taça no ano

O Flamengo conquistou na noite de quarta-feira (26), o seu terceiro título em 2020. O time brasileiro venceu por 3 a 0 o Independiente Del Valle, do Equador, no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana e pôde soltar o grito de campeão do torneio.

O primeiro jogo, em Quito, terminou empatado em 2 a 2 e o Flamengo precisava apenas de uma vitória simples para ser campeão. Gabigol e Gerson deixaram suas marcas na vitória ao anotarem os gols do título flamenguista. O volante foi destaque com dois tentos na goleada.

Campeão da Supercopa diante do Athletico Paranaense e da Taça Guanabara contra o Boavista, o Flamengo venceu pela primeira vez a Recopa Sul-Americana, mais um título inédito para o rol de canecos da equipe da Gávea. Em 2019, os cariocas já haviam sido campeões do Brasileirão e da Libertadores.

(Texto: Veja)