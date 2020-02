Mais sete países registram primeiro caso de corona

O coronavírus entrou em um “ponto decisivo”, acredita a Organização Mundial de Saúde (OMS), apelando aos países para agirem rapidamente para conter o vírus. Ao longo das últimas 24 horas, sete países, incluindo o Brasil, registraram o primeiro caso da doença.

A epidemia, descoberta em dezembro em Wuhan, na China, contaminou mais de 78,6 mil pessoas naquele país, das quais 2,7 mil morreram.

De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, a grande preocupação da organização atualmente é “o que se passa no resto do mundo”, com mais de 3.470 casos em 44 países.

“Se agirem de forma agressiva agora, podem conter o vírus. O meu conselho é agir rapidamente”, disse.

“As epidemias no Irã, na Itália e na Coreia do Sul mostram do que este vírus é capaz”, acrescentou, frisando que estes países enfrentam focos de pneumonia viral.

Ao mesmo tempo, destacou o diretor da OMS que “vários países não assinalam casos há mais de duas semanas”, como a Bélgica, o Camboja, a Índia, a Rússia e o Vietnam.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus é de 2,8 mil mortos e mais de 82 mil pessoas infectadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infectadas, mais de 33 mil se recuperaram.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)