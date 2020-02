Dólar registra nova máxima e se aproxima de R$ 4,50

A moeda norte-americana encerrou a sessão desta quinta-feira (27) em nova máxima histórica nominal, chegando a superar R$ 4,50 na máxima do dia. O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, está voltando a se aproximando dos 100 mil pontos, depois que apresentou queda significativa de 2,59%.

O dólar à vista fechou em alta de 0,70%, o que representa R$ 4,4751 na venda, superando o recorde anterior, de R$ 4,4441, alcançado na véspera.

A alta da moeda nesta sessão é a sétima consecutiva, período em que acumulou ganho de 4,04%. É a mais longa série do tipo desde os também sete pregões de valorização entre 15 e 23 de agosto de 2018, quando o dólar somou alta de 6,62%.

Devido às preocupações com a propagação do coronavírus e seus reflexos na economia mundial, o Ibovespa caiu 2,59%, a 102.983,54 pontos, mínima de fechamento desde 9 de outubro, após ter subido durante a sessão. O giro financeiro do dia somou R$ 39,7 bilhões.

“O movimento de hoje corrobora que, ao menos no curto prazo, a volatilidade veio para ficar”, afirmou o analista Ilan Arbetman, da Ativa Investimentos.

A queda foi bem menor do que os 7% na véspera, quando as ações brasileiras ajustaram-se a fortes perdas nos mercados globais no começo da semana, em meio à rápida disseminação do coronavírus para outros países além da China.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)