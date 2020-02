A Pesada se torna bicampeã no Carnaval de Corumbá

No Carnaval de Corumbá, a escola de samba que levou o título de primeiro lugar este ano foi “A Pesada”, se consagrando como bicampeã. O samba-enredo festejou os 50 anos de fundação e reviveu as conquistas e ascensão da agremiação, uma das mais estruturadas da cidade.

Os jurados avaliaram enredo, samba-enredo, casal de mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, bateria, harmonia e evolução, fantasias e alegorias.

A Pesada recebeu o Esplendor do Samba como melhor escola e ainda levou três placas douradas, em harmonia e evolução, fantasias e alegorias e bateria. Na apuração dos jurados, a escola foi a única a levar duas notas dez em bateria e recebeu a nota máxima também em enredo, fantasia e comissão de frente.

O domingo (23) e a segunda-feira (24) tiveram desfiles das nove escolas de samba, transformando a Avenida General Rondon e a Praça Generoso Ponce em um grande espetáculo de cores, brilho, luxo e alegria dos ritmistas e passistas.

“Fizemos um grande Carnaval, graças a parceiria do nosso governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Marcelo Iunes, mas precisamos avançar mais, atrair o empresariado para investirem nas escolas de samba”, afirmou Zezinho Martinez, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco).

Economia

A cidade recebeu milhares de turistas, lotando hotéis, pousadas e casas, movimentando toda a cadeia produtiva. Na próxima semana, a prefeitura vai divulgar a estatística da festa, com previsão de um movimento financeiro de R$ 13 milhões, enquanto o investimento total foi de R$ 3,5 milhões. O Governo do Estado destinou R$ 700 mil para a festa deste ano.

Classificação

A Pesada alcançou 157,9 pontos na conquista do bicampeonato, sem nenhuma penalização. Mesmo perdendo com seis décimos, a Império do Morro sustentou o segundo lugar, com 153,6 pontos, e em terceiro, ficou a Mocidade da Nova Corumbá, que foi penalizada com quatro décimos por extrapolar o tempo limite de 70 minutos do desfile, com 152,5 pontos.

A classificação da Vila Mamona em quarto lugar foi inesperada, com a penalização da escola em três pontos. A escola chegou aos 151,5 pontos, um décimo a mais que a Estação Primeira do Pantanal, com 151,4 pontos. A Major Gama, cotada entre as favoritas, ficou em 6º lugar, com 150,2 pontos; em 7º, Acadêmicos do Pantanal, com 149,2; em 8º, Imperatriz Corumbaense, 148,6; e em 9º, Marquês de Sapucaí, com 147,4 pontos.

Entre os blocos oficiais, o campeonato ficou com o Vitória Régia, que somou 79,6 pontos. Em segundo, Clube dos Cem, com 78,4 pontos, e em terceiro, Nação Zumbi, com 78,3 ponto.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)