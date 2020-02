Técnico do Operário é avaliado jogo a jogo, diz dirigente

Com apenas quatro jogos a serem disputados pela primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário segue em busca da regularidade. O presidente do Galo, Estevão Petrallás,falou à reportagem do jornal O Estado na manhã desta terça-feira (26), sobre a reunião com o treinador Glauber Caldas. A derrota para o Comercial, sábado, provocou críticas de torcedores após o clássico.

“Nos reunimos com a comissão técnica, vamos avaliá-los jogo após jogo para que possamos alcançar nossos objetivos”, disse o dirigente sobre a situação de Caldas. “Temos que treinar, e estar sempre preparados para o próximo jogo. Como o torneio é pequeno, quando você oscila, os pontos seguintes não podem ficar pelo caminho”, salienta o dirigente.

O Operário soma duas vitórias, duas derrotas e um empate na competição; são 46,6 por cento de aproveitamento no certame. No próximo sábado (29), o clube visita o Maracaju, dono do pior ataque do campeonato com quatro gols. Em seguida, recebe o atual vice-lanterna Corumbaense, dia 4 do mês que vem. Questionado sobre a situação de seus próximos adversários, Petrallás frisa que em nenhum momento os adversários devem ser subestimados. “Cada jogo tem seu momento, sua atmosfera. Dominamos 80 por cento do jogo contra o Comercial, mas fomos derrotados em 20 de desatenção”, pontua o diretor.

Além de MAC e Corumbaense, o Operário enfrenta nas duas últimas rodadas, as equipes que até então, mais pontuaram no torneio. Na penúltima rodada desta primeira fase, o Galo vai a Rio Brilhante encarar o Águia Negra, hoje líder do Estadual. Os operarianos fecham sua participação nesta fase do certame contra o Costa Rica, equipe do norte do Estado, vice-líder da competição com 8 pontos, mesma pontuação do Aquidauanense, porém, à frente no número de gols marcados (dez, enquanto o clube de Aquidauana marcou sete vezes).

(Texto: Alison Silva/Publicação no site de Izabela Cavalcanti)