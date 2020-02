Secretaria de MS publica nota sobre suspeita de coronavírus em Ponta Porã

Um brasileiro, de 24 anos, que ainda não teve a identidade revelada, está sob suspeita de coronavírus no município de Ponta Porã. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) informa que já foi notificada quanto ao caso, através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

O jovem tem histórico de viagem de 14 dias na Tailândia, com vôo de conexão em Pequim na ida e vôo de conexão de volta na Alemanha. Desembarcou no aeroporto de Guarulhos e foi de carro até Ponta Porã.

Conforme informações, o paciente foi atendido no hospital Regional de Ponta Porã, apresentando febre, coriza e dor de garganta. Internado no isolamento da unidade com sintomas leves, ele está sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. As amostras já foram coletadas para análise laboratorial do COVID-19 (Coronavírus), Influenza e outros vírus respiratórios.

O estado de saúde dele até o momento é estável, sem sinais de agravamento, com todos os protocolos sendo seguidos pela equipe de saúde local.

Desde janeiro, a Secretaria de Saúde de MS tem tomado diversas medidas de prevenção e monitoramento do novo coronavírus. Foi criado o Centro de Operações de Emergência (COE/MS) com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. Não foram detectados outros casos suspeitos no Estado.

Também foi elaborada nota técnica sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames. A nota já foi enviada aos profissionais de saúde dos 79 municípios e também a todos os serviços de saúde públicos e privados.

A SES também realizou reuniões nos municípios de Corumbá e Ponta Porã para prestar cooperação técnica na construção do fluxo de vigilância e atendimento de possíveis casos suspeitos na região de fronteira.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)