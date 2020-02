PMR apreende pesticida contrabandeada do Paraguai

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMR) apreendeu, nesta quarta-feira (26), uma carga de pesticida contrabandeada do Paraguai. O caso ocorreu na MS-27, em Itahum, distrito de Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, o suspeito é um motorista de 35 anos que conduzia um caminhão Mercedes Benz 1113 branco, com carregamento aparente de galões de água.

Na abordagem, o homem afirmou às autoridades que estava de serviço na usina da região. Entretanto, os policiais notaram respostas desconexas do motorista.

Em seguida foram encontradas em compartimentos falsos diversas caixas com o contrabando escondido. Após a pesagem, os pesticidas totalizaram 1.993kg.

Ainda segundo informações, a carga foi encaminhada à Polícia Federal de Dourados.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)