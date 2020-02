Liga de futebol adia partidas devido ao surto do Covid-19

Devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), a liga de futebol profissional do Japão (J-League) decidiu adiar os jogos da Copa da Liga e das três divisões do campeonato nacional. O comunicado foi feito por meio de nota nesta quarta-feira (26).

“Especialistas médicos do governo declararam que as próximas duas semanas serão críticas no combate à disseminação do vírus. A J-League não medirá esforços para tomar medidas de prevenção e preparar o retorno dos jogos”, diz a nota.

Os jogos estavam marcados para acontecer entre sexta-feira (28) e 15 de março, ao todo 94 partidas foram adiadas. Três envolvem o Tokushima Vortis, clube da J2 (segunda divisão), que tem como preparador físico o paulista Carlos Suriano. A pausa temporária do torneio, porém, não paralisou o trabalho.

“Alguns clubes deram uns dias a mais de folga. A gente optou por não parar. Como tivemos uma só rodada disputada, achamos melhor dar sequência ao planejamento iniciado na pré-temporada, mesmo sem as partidas oficiais”, explicou à Agência Brasil.

“Tínhamos programado amistosos para dar ritmo aos reservas, então vamos utilizá-los em jogo-treino para os titulares, visando mantê-los em condição”, completou.

No Brasil, subiu para 20 o número de casos suspeitos do novo coronavírus.

(Texto: Jéssica Vitória com infomações da Agência Brasil)