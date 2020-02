Harmonia é o primeiro critério de desempate na apuração do Rio

O primeiro critério de desempate na apuração dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro que ocorre nesta quarta-feira (26) está definido. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) decidiu, por meio de sorteio, que o quesito harmonia será o primeiro a definir um possível desempate nas escolas do Grupo Especial.

No caso, as notas dessa categoria serão as últimas a serem lidas na apuração e na persistência de empate os outros critérios seguirão a seguinte ordem: evolução, mestre-sala e porta-bandeira, bateria, alegorias e adereços, enredo, comissão de frente, samba-enredo e fantasias. Cada um dos nove quesitos receberá notas de cinco jurados, que estavam posicionados em pontos diferentes da Marquês de Sapucaí, local do desfile.

Segundo informações da Istoé, neste ano, a pontuação da escola nos quesitos vai considerar três das cinco notas, já que serão descartadas a maior e a menor.

A divulgação dos resultados acontece às 16h15 (horário de Brasília), na Praça Apoteose.As seis que somarem mais pontos voltam ao Sambódromo no próximo sábado (29), para o tradicional desfile das campeãs.

Harmonia

Ainda conforme informações, o critério harmonia avalia se os componentes da escola estavam cantando o samba durante o desfile, acompanhando o intérprete.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)