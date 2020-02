Dólar renova patamar recorde e encerra sessão a R$ 4,44

Após dois dias sem operações, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, teve a maior queda diária em quase três anos nesta quarta-feira de Cinzas (26). Em contrapartida, o dólar apresentou alta de 1,16%, ultrapassando de R$ 4,40, o que fez com que a moeda renovasse mais uma vez o patamar recorde.

O Ibovespa fechou em baixa de 7%, o que significa 105.718,29 na pontuação, para o menor nível desde 18 de outubro. O giro financeiro da sessão somou R$ 33,2 bilhões.

O índice acentuou a queda à tarde, após mercados de Wall Street, em sessão de ajustes após fortes desvalorizações nos últimos dias, reduzirem suas altas diante do anúncio de autoridades de Nova York afirmando que 83 pessoas estavam em observação com suspeita de estarem contaminadas com o vírus.

Na reabertura do mercado de câmbio após as festividades de Carnaval, a moeda norte-americana saltou 1,16%, ficando a R$ 4,4441, maior patamar para um encerramento da história. Na máxima do dia, chegou a bater R$ 4,4484.

Em nota, a Correparti Corretora disse que o movimento desta quarta-feira reflete ajuste “aos dias fechados aqui pelo feriado de Carnaval, após estresse nos mercados internacionais na segunda-feira e ontem, devido à disseminação do coronavírus em vários países fora da China, incluindo o Brasil.”

No exterior, o dia foi marcado pela força da moeda norte-americana, que avançava contra boa parte das divisas arriscadas, como dólar australiano, peso mexicano, lira turca e rand sul-africano, sinal da cautela global.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)