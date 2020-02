Coronavírus: Mandetta recomenda evitar tereré e chimarrão

Após o primeiro caso do coronavírus confirmado no Brasil, o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), fez algumas recomendações aos estados que possuem bebidas tradicionais, como por exemplo, os sul-mato-grossenses que tem o hábito de tomar tereré. “Alguns estados que é o caso do meu Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul que tem o hábito do chimarrão e do tereré, pedimos que seja evitado. A gente sabe que aquilo ali é um instrumento de compartilhamento e passagem de substâncias orais entre si”, enfatizou.

Na ocasião, Mandetta também reforçou medidas básicas de higiene, como lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Além disso, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas, também são algumas recomendações do Ministério da Saúde.

CASOS

Nesta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus em São Paulo. O homem de 61 anos deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, na última terça-feira (25), com histórico de viagem para Itália, na região da Lombardia.

Além disso, 20 casos suspeitos do coronavírus estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde em sete estados do país, em Paraíba (1), Pernambuco (1), Espiríto Santo (1), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2) e Santa Catarina (2) e São Paulo (11). Em contrapartida, 59 casos suspeitos foram descartados, após exames laboratoriais apresentarem resultados negativos para a doença.

Há um caso suspeito em Ponta Porã (MS), no qual, o paciente foi atendido no Hospital Regional da cidade, apresentando febre, coriza e dor de garganta, após histórico de viagem de 14 dias para a Tailândia.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), o paciente, que já está internado no isolamento da unidade com sintomas leves, está sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. Amostras já foram coletadas para análise laboratorial de COVID-19 (Coronavírus), Influenza e outros vírus respiratórios.

(Texto: Izabela Cavalcanti)