Confiança dos empresários da Capital atinge maior nível dos últimos dez meses

A confiança do empresário do comércio de Campo Grande cresceu pelo segundo mês consecutivo, conforme apontou pesquisa mensal da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), responsável pela elaboração do Icec (Índice de Confiança do Empresário do Comércio). Divulgado hoje (26), o indicador chegou a 136,1 pontos, número 1,6% superior ao de janeiro (133,9) e maior desde abril do ano passado (139,4).

Entre os temas pesquisados pela CNC, 22,9% dos entrevistados alegam que as condições atuais da empresa melhoraram muito. O índice é ainda maior entre os empreendimentos com mais de 50 empregados, com 75%.

Apenas 4,6% dos empresários ouvidos acreditam que o comércio vai piorar muito (1,4%) ou um pouco (3,2%). No quesito, o pessimismo é maior entre as empresas de grande porte, das quais 16,7% apostam em leve recuo para o segmento.

Já na expectativa de contratação de funcionários, só 1,4% dos pesquisados falam em redução acentuada. Dois terços (65,9%) dos empresários estimam aumentar um pouco as admissões.

Para 62,4% dos entrevistados, o nível de investimento da empresa está maior que em igual período do ano passado. O indicador, de 119,7 pontos, é 4,7% superior ao identificado em janeiro de 2019 (114,3).

A economista do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Daniela Dias, avalia que o crescimento no índice “demonstra que o empresário está mais confiante, disposto a investir”.

“E são justamente essas expectativas que podem estimular a intensificação da recuperação econômica”, completou a especialista, em nota enviada à imprensa.

O Icec foi criado para medir a percepção que os empresários do comércio têm sobre o nível atual e futuro de propensão a investir, em curto e médio prazo. A pesquisa ouviu 185 empresas de Campo Grande, de pequeno, médio e grande porte.

Os dados revelados hoje foram coletados nos últimos dez dias do mês imediatamente anterior ao da divulgação da pesquisa, ou seja, na dezena final de janeiro.

