Ceará cria comissão para por fim à paralisação de policiais

Foi definido nesta quarta-feira (26), uma comissão com objetivo de por um fim à paralisação de parte dos policiais militares do Ceará. Além do procurador-geral do estado, Juvêncio Viana, farão parte da comissão, o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), o corregedor-geral, desembargador Teodoro Silva Santos e o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro.

Devido à paralisação, homens encapuzados já invadiram quartéis, depredaram e esvaziaram pneus de veículos da polícia. O grupo protesta contra a proposta de reajuste da categoria apresentada pelo governo.

A comissão não deverá negociar os termos da proposta de reajuste que já havia apresentada pelo governo do estado e, segundo o governador Camilo Santana (PT), havia sido negociada e aceita por dirigentes de associações de militares e parlamentares ligados à categoria. O soldo de um soldado atualmente de R$3,2 mil, passaria a ser R$ 4,5 mil até o final de 2022.

ASSASSINATOS

Até a última segunda-feira (24), cerca de 170 pessoas foram assassinadas no Ceará desde o início do motim, no dia 19 de fevereiro. Os registros abrangem homicídios dolosos (quando o assassino age com a intenção de matar), feminicídios e latrocínios (furto seguido de morte).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)