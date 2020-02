Arquidiocese incentiva compaixão na Campanha da Fraternidade

Com o início da quaresma, a Arquidiocese da Capital apresentou nesta quarta-feira (26) o tema da Campanha da Fraternidade de 2020 que é ‘Fraternidade e Vida: Dom e compromisso’. O lema ‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele’ surgiu com a parábola do bom samaritano que busca incentivar os fiéis a ajudarem as pessoas sem olhar as condições do outro, estendendo a mão com cuidado e compromisso.

Baseado na parábola que aparece no evangelho de Lucas, a ideia este ano é passar uma mensagem sobre o valor da vida e da nossa responsabilidade de cuidá-la em todas as suas instâncias. A imagem da Santa Dulce dos Pobres mostra que o bom samaritano, diante de uma situação de dificuldade, age ajudando o próximo.

O arcebispo metropolitano da cidade, Dom Dimas Lara Barbosa, explica que a igreja recomenda aos cristãos estimular níveis de ação. A primeira é a conversão pessoal, o segundo nível é o da família, e o terceiro âmbito é da comunidade.

Domingo (1º) haverá uma Celebração Eucarística no Ginásio Poliesportivo do Colégio Dom Bosco para marcar o começo da campanha Na Capital, são esperadas pelo menos cinco mil pessoas. A campanha da fraternidade se encerra no Domingo de Ramos, que antecede o domingo da Páscoa.

Arquidiocese criará central para escutar pessoas em vias de cometer suicídio

Trabalhando com tema de prevenção ao suicídio desde 2018, este ano, a arquidiocese informou sobre a criação de um centro especializado de escuta. “O ministério da escuta de confissão, de conversa, um desabafo”, destaca o arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas. Ainda estão sendo feito estudos de onde funcionará a central, mas possivelmente na região central, devido à facilidade de acesso.

Dom Dimas ainda explica que a escuta não será apenas em relação a questão do suicídio e confirma que pessoas estão sendo capacitadas para atuar no centro de escuta. “A capacitação não é apenas sobre suicídio, mas estamos capacitando pessoas para lidar com casais, seja por conta de separação ou outros problemas na vida a dois”, comenta.

(Texto: Dayane Medina/Publicação no site de Izabela Cavalcanti)