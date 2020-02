Ação ambiental irá recolher resíduos eletrônicos na CAC

Para incentivar os cidadãos a realizarem o descarte correto do lixo eletrônico, a Prefeitura de Campo Grande realiza na próxima semana uma ação de coleta na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). A iniciativa ocorre por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e da Secretaria Municipal de Gestão (Seges).

De acordo com informações da PMCG, a coleta acontece a partir do dia 5 de março até o dia 7 de março, das 9h às 17h. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, enfatiza a importância do trabalho.

“[…] Os componentes desses equipamentos podem provocar danos ambientais, por isso é necessário descartar o lixo eletrônico em locais apropriados, que podem ser empresas especializadas e cooperativas de reciclagem, ou em ações voltados ao descarte de eletrônicos como a que iremos realizar”, comenta.

Política Nacional

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos é dever do cidadão realizar de forma ambientalmente correta a separação e o descarte dos materiais da categoria dos eletroeletrônicos.

Coleta

Dentre os materiais que os moradores da Capital poderão descartar estão: Computadores e Monitores, Teclados e mouses, Estabilizadores, Placas Eletrônicas, Cabos de Força e de Dados Telefones Celulares, Aparelhos de Som, DVD, VHS. Entretanto, pilhas, lâmpadas, toners e cartuchos de Impressora não poderão ser descartados.

Serviço

A ação ambiental de coleta de resíduos eletroeletrônicos será realizada no estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão na Rua Cândido Mariano, n. 2655, das 9h às 17h.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)