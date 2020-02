Torcida do Corinthians defende Tiago Nunes nas redes sociais

No mesmo dia em que a Gaviões da Fiel convocou um protesto na porta do CT Joaquim Grava para cobrar uma melhora coletiva do Corinthians, boa parte da torcida se mobilizou nas redes sociais na segunda-feira (24) para defender o trabalho de Tiago Nunes. No Twitter, os corintianos criaram a #FechadocomTiagoNunes para defender o treinador.

O assunto chegou a ser um dos mais comentados na região de São Paulo e foi amplamente repercutido pelos torcedores. Vale lembrar que o protesto idealizado pela Gaviões da Fiel não tem o treinador como alvo, mas sim diretoria, membros da comissão técnica e jogadores. A Gaviões pede mais entrega em campo e comprometimento com o clube.

Na quarta, às 21h30, o Corinthians mede forças com o Santo André, em Itaquera, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Antes disso, às 17h, acontecerá o protesto da Gaviões da Fiel na porta do CT Joaquim Grava.

