SP comemora 33 anos da conquista do segundo título brasileiros

O São Paulo busca em 2020 recuperar os grandes momentos de sua história. Para o elenco atual, um grande exemplo está na geração que venceu o Campeonato Brasileiro de 1986, título que completa 33 anos nesta terça-feira (25).

A decisão foi disputada no ano seguinte, em 25 de fevereiro de 1987, diante do Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Depois de 120 minutos de igualdade, com o placar de 1 a 1 no tempo normal e 2 a 2 na prorrogação, o São Paulo derrotou o rival por 4 a 3 nos pênaltis.

Coincidentemente, o Tricolor era dirigido por Pepe, que completa 85 anos nesta terça-feira. A equipe da capital entrou em campo com Gilmar; Fonseca, Wagner Basílio, Darío Pereyra e Nelsinho; Bernardo, Silas (Manu) e Pita; Muller, Careca e Sídnei (Rômulo).

(Texto: Gazeta Esportiva)