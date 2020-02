Primeira escola da zona rural é recebe parque de pneus feito em presídio 

A primeira escola da zona rural do Estado, recebeu um parque de pneus feito por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. A área com inúmeros brinquedos artesanais será usada para estímular ao aprendizado e momentos de diversão de crianças que estudam na Escola Municipal José do Patrocínio.

O parque foi entregue no último dia 19, como parte do projeto “Arte com Pneus”, desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Essa foi a primeira unidade escolar do campo a receber o projeto, representando o 16º parquinho entregue; agora as crianças poderão aprender brincando nas 11 peças de brinquedos, entre elas, novidades como o carrinho de Kart e a Aranha Pula Pula.

Além das novas peças, fazem parte do parquinho as tradicionais centopeia, quadriciclo, triciclo, girafa, circuito psicomotor, escalador, triângulo, balanço e duas floreiras. O objetivo do projeto também é minimizar o impacto ambiental, já que desde sua criação, foram retirados de circulação 7527 pneus.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)