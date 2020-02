Feriado de Carnaval começa com chuva e tempo nublado

A manhã desta terça-feira de Carnaval (25) começou chuvosa em Campo Grande. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê dia nublado e com pancadas de chuvas isoladas também na parte da tarde. A mínima para a Capital será de 23°C e a máxima pode chegar a 30°C.

Para o estado de Mato Grosso do Sul, os termômetros registram entre 20°C e 34°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no leste e as demais áreas ficam parcialmente nubladas. A umidade mínima do ar é de 45% e a máxima de 100%.

(Texto: Izabela Cavalcanti)