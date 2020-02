vacina experimental contra coronavírus é desenvolvida

Reportagem do Wall Street Journal informa que a farmacêutica Moderna Inc. enviou o 1º lote de sua vacina contra o coronavírus para pesquisadores do governo dos Estados Unidos. Os primeiros testes em humanos serão realizados em abril.

A vacina desenvolvida será testada em 20 a 25 voluntários saudáveis que receberão duas doses. Essas, por sua vez, serão analisadas para averiguar se a quantidade é suficiente para gerar uma resposta contra infecções do Covid-19, afirmou Anthony Fauci, diretor do Niaid (Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, em português). Os resultados estarão disponíveis em julho ou agosto. Demorou 3 meses do descobrimento do coronavírus até o desenvolvimento de uma vacina. Segundo Fauci, este período marca 1 recorde mundial. “Nada nunca foi tão rápido”, declarou. O diretor alerta, porém, que, mesmo se a vacina for bem-sucedida, terá que passar por etapas regulatórias. Ou seja, não estaria disponível para ampla distribuição até, pelo menos, 2021. Especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal afirmam que é incerto se o medicamento funcionará, considerando que a tecnologia baseada em genes ainda não resultou, até hoje, em uma vacina humana aprovada. (Texto: Poder 360)