Empresário é acusado de torturar funcionário por furto

Por acreditar que um funcionário havia roubado cerca de R$ 10 mil, um empresário e o irmão dele foram presos em flagrante em Aparecida de Goiânia (GO), sob acusação de torturarem o funcionário, de 32 anos. O empresário admitiu o crime, mas a Polícia Civil está investigando o crime.

De acordo com uma versão apresentada à polícia, o empresário havia contratado a vítima -que pediu para não ser identificada-, para trabalhar em uma obra. O empresário afirma ter deixado R$ 10 mil em uma gaveta, dentro do imóvel, na quarta-feira (19).

Na tarde de sexta-feira, o empresário foi procurar o dinheiro e notou que os valores não estavam no local. Acusou a vítima e um outro companheiro de trabalho dela de furto. Ambos negaram o crime.

No sábado, o empresário foi até a casa da vítima, novamente acusando-o de furtar o dinheiro. O empresário chamou a vítima para conversar sobre o caso em sua casa, pedido que foi aceito.

Ao entrar na casa do patrão, a vítima conta que começou a ser agredida com tapas no rosto. Ele foi dominado e começou a ser agredido com uma mangueira. O empresário também teria tentado enforcá-lo.

Procurada, a Polícia Civil de Goiás informou que também irá investigar o furto registrado pelo patrão. O responsável está sujeito a uma pena de até quatro anos, além de multa, mas, a princípio, a vítima da tortura não deve ser indiciada. Primeiro, eles irão fazer a investigação para determinar a autoria do crime.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)