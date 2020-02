Corinthians quer resolver venda de Pedrinho ao Benfica

O Corinthians espera resolver nos próximos dias a situação de Pedrinho. O jogador está na mira do Benfica, que ofereceu 20 milhões de euros (R$ 95,2 milhões) para contratá-lo. De acordo com pessoas envolvidas na negociação, a tendência é de definir a situação nos próximos dias. Entre os pontos a serem discutidos, caso aconteça um acerto, é de quando o brasileiro deverá se apresentar ao time europeu.

Como a janela de transferência para Portugal está fechada, existe a possibilidade de ele permanecer por mais alguns meses no Corinthians —assim como aconteceu na negociação de Antony, do São Paulo, com o Ajax, da Holanda.

No entanto, é necessário que o clube português aceite deixá-lo no Brasil neste período. Além disso, seria necessário realizar um seguro. Nestes casos, o valor do seguro costuma ser proporcional ao da negociação. Na maior parte das transações, é normal que o vendedor tende arque com o seguro, ou que tal verba seja descontada do valor de compra.

O jogador já acertou salários com os portugueses. Como publicou a De Primeira, o garoto deverá receber 1,5 milhão de euros (R$ 6,9 milhões) por temporada para jogar no Benfica. Pedrinho fatura hoje R$ 180 mil mensais. Caso a negociação do jogador com o Benfica não seja concretizada, o Corinthians aumentará o salário do atleta para R$ 350 mil, valor ainda inferior ao acertado com os portugueses.

(Texto: Uol)