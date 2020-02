Cantor sertanejo morre afogado após cair no mar em Paraty

Na tarde de segunda-feira (24), o cantor sertanejo Glaucio Lopes, de 30 anos, sofreu um afogamento e morreu em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Um amigo de Glaucio também caiu na água e está desaparecido. Eles foram viajar juntos para curtir o Carnaval.

Ele e o amigo estavam em uma pedra e caíram no mar após serem arrastados por uma onda forte, na Praia do Cepilho, que fica na região de Trindade, a 24 km do centro de Paraty. Glaucio Lopes chegou a ser resgatado ainda com vida, mas não resistiu e morreu na areia.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na cidade vizinha Angra dos Reis. Ainda de acordo com assessoria, familiares do cantor já estão em Angra para tentar liberá-lo e levar para Limeira.

O amigo dele, identificado até o momento apenas como Rafael, de 31 anos, segue desaparecido. Segundo os bombeiros, mergulhadores estão fazendo buscas por ele no mar de Paraty.

Glaucio Lopes era um jovem cantor com uma carreira promissora e de muito sucesso pela frente. Nascido em Limeira, onde era mais conhecido, ele cantava sertanejo universitário e tinha duas músicas gravadas. Envolvido com a música desde criança, ele começou a carreira profissionalmente na banda Vertygem.

(Texto: IstoÉ)