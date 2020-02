Senador Álvaro Dias não desconsidera candidatura de Simone Tebet

“Nós não teremos condição de apoiar a Simone Tebet (MDB-MS), mas teremos nosso próprio candidato. A Simone é uma grande amiga, uma grande senadora, tenho uma grande admiração por ela que é uma grande presidente da CCJ, mas temos algumas posições que precisamos considerar”, pontuou o presidente do Podemos e senador Álvaro Dias (Podemos-PR). Porém, o Senador não desconsiderou a ideia já que deixou a possibilidade de apoiar Simone para presidência do Senado em aberto. “Quem sabe lá na frente surja alguma novidade”.

Em 2019, Simone retirou sua candidatura ao Senado e declarou a retirada da candidatura avulsa declarando voto ao senador Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. Mas, diversas vezes a senadora declarou querer seguir os caminhos da sua inspiração, o falecido pai, Ramez Tebet, que foi presidente da Casa. Então, é provável que concorra a presidência do senado em 2021, mesmo alegando ser cedo para falar do assunto. Atuando em outra presidência já citada por Álvaro Dias, Simone, tem favoritismo e admite ser um dos nomes fortes para o cargo justamente pela função que exercer atualmente.

A fala do vereador veio da entrevista cedida na manhã da segunda-feira (24), ao Jornal da Hora. Álvaro Dias reforçou que a posição do partido para 2020 é que tenha candidatos em todas as capitais. Caso haja 2° turno, estes candidatos devem se posicionar. “Queremos ser um partido com ideias diferentes, não queremos o mesmo ‘toma lá, da cá’. A população não acredita mais nos partidos, então estamos tentando mostrar para o país um partido novo, com mudanças”, disse durante a entrevista.

Em Mato Grosso do Sul, o Podemos está se movimentando para trazer candidaturas próprias, inclusive, em Campo Grande.

(Texto: Rafael Belo/ publicação no site por Karine Alencar)