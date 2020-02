Semana começa com sol entre nuvens e chuvas isoladas em MS

A previsão do tempo desta segunda-feira (24) em Mato Grosso do Sul é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Exceto no sudoeste e centro-oeste do Estado, onde é previsto apenas céu parcialmente nublado. A temperatura máxima de hoje atinge a média de 32° C.

Em Campo Grande a previsão também é de clima nublado, há possibilidades também de chover e trovoar em regiões isoladas durante o dia, tarde e noite. As temperaturas mínimas registram 22°C, enquanto a máxima chega aos 28°C, conforme informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). (Texto: João Fernandes)