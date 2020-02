Marinha intensifica fiscalização das embarcações no Carnaval

Com a “Operação Verão 2020 – Mares Seguros e Limpos”, a Marinha do Brasil intensificou as fiscalizações nas embarcações durante o período de Carnaval, com mais de cinco mil militares e servidores civis atuando nas capitanias, delegacias e agências da Marinha.

As ações de fiscalização e conscientização tem como objetivo de segurança, exigir quanto à habilitação dos condutores e documentação da embarcação, material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, lotação e estado da embarcação.

A fiscalização está utilizando etilômetros (aparelho que mede o grau de álcool etílico no sangue), para o monitoramento do consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores.

Além disso, os fiscais também estão observando a poluição nas áreas hídricas e nas embarcações.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)