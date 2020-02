Giro policial: De assassinato de Secretário da Casa civil à feminicídio

O ex-prefeito de Amambai Dirceu Lanzarini, de 62 anos, não resistiu e morreu por volta das 15h desta terça-feira (24). Baleado na cabeça quando estava em sua fazenda, foi levadopara o Hospital do Coração em Dourados.

Feminicídio

Rosenilda dos Santos, 38 anos, foi morta a facadas na manhã desta segunda-feira, dia (24), em Sidrolândia. O autor do crime é o ex-namorado da vítima, Emerson Cláudio Fávero, 42 anos.

A vítima estava em casa, no bairro São Bento, quando por volta das 8 horas o autor chegou ao local. Ele arrastou Rosenilda para o quarto, jogou a mulher na cama e matou com pelo menos 20 facadas.

A filha da vítima, de 16 anos, estava em casa e tentou salvar a mãe. Com uma faca de serra, ela chegou a ferir Emerson e tentou utilizar uma arma de choque, mas o objeto falhou.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Rosenilda não resistiu aos ferimentos e morreu. Emerson foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não corre risco de morte. O casal estava separado a cerca de 20 dias.

Caso Lé Veras

O chefe do Departamento Contra o Crime Organizado no Paraguai, Gilberto Fleitas, suspeita que o jornalista brasileiro Léo Veras, de 52 anos, tenha sido assassinado por equipe “terceirizada” do PCC. A conclusão tem como base ao uso de balas no dia do crime, ocorrido em 12 de fevereiro, que também foram utilizadas em outros ataques ocorridos na fronteira.

O veículo que teria sido utilizado no crime, um Jeep Renegade, foi apreendido durante operação neste fim de semana em Pedro Juan Caballero, cidade fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Segundo Gilberto Fleitas, os supostos autores do homicídio são membros de estrutura criminosa lideradas pelos traficantes Sergio De Arruda, o Minitauro, e Ederson Salinas, o Ryguassu, ambos presos no Brasil, além de Márcio Sánchez, o Aguacate.

A polícia paraguaia também já suspeita quem teria efetuado os tiros contra Léo Veras, que jantava em sua residência quando foi morto a tiros.

As informações são do Dourados Agora e Sidrolândia News.

(Texto: Karine Alencar)