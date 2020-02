Ex-prefeito de Amambai Dirceu Lanzarini sofre atentado

Na manhã desta segunda- feira (24), o ex-prefeito de Amambai que atualmente é o secretário especial da Casa Civil do Governo do Estado em Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini, foi baleado com um tiro na cabeça e dois no braço. O atentado aconteceu em Amambai, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai.

Lanzarini seguia com o genro em uma caminhonete, quando o veículo foi atingido por vários tiros. Pelo menos um dos disparos atingiu a vitima, causando perda de massa encefálica. O crime ocorreu em uma propriedade rural do ex-prefeito, localizada no entorno do município

O genro de também foi atingido por uma bala de raspão, mas conseguiu socorrer Dirceu, o levando até um quartel do Corpo de Bombeiros. Inconsciente e com dificuldades para respirar, o secretário foi levado para o hospital da cidade, mas foi transferido para o Hospital do Coração de Dourados.

O suspeito pelo atendado, conforme o Dourados News, é um funcionário da fazenda, conhecido como Luis Paraguaio. Os dois teriam discutido antes de Dirceu ser baleado.

Lanzarini foi prefeito de Amambai por três mandatos e assumiu como secretário de Estado em novembro de 2018.

O prefeito de Amambai, Edinaldo Luis de Melo (PSDB), disse que o estado de Lanzarini é “grave”. Também afirmou que já pediu apoio do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), para evitar que o suspeito fuja para o Paraguai.

(Texto: Karine Alencar)