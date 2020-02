Deputados têm 2.118 faltas descontadas dos salários em 2019

A Câmara registrou 2.118 faltas de deputados em 2019, causando descontos nos salários dos congressistas. A soma das penalidades foi de R$ 2.611.755,09. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.

A bancada com maior média de faltas é a do Solidariedade: 7,3 por deputado. Foram 102 ausências de políticos da legenda no ano passado.

O deputado com mais dessas faltas foi José Priante (MDB-PA). Foram registradas 40 ausências do político, que causaram descontos de R$ 53.053 ao longo de 2019. Priante afirmou, por meio de nota, que seu número de faltas é produto de seus compromissos no interior do Pará.

O 2º colocado no ranking é Vinicius Gurgel (PL-AP). Ele disse que enfrenta problemas de saúde e não procurou abono das faltas para manter o caso no foro pessoal.

Cada deputado tem 62,5% do salário vinculado à presença. O desconto varia conforme o número de sessões do mês. Deputados com uma só falta tiveram dedução de R$ 844,08 a R$ 1.623,22. O salário total é R$ 33.763.

(Texto: João Fernandes com Poder 360)