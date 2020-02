Campo Aberto lança clipe e promete álbum até o fim de 2020

Conjunto que aposta em música regional cita marco temporal com novo hit

Pela primeira vez em sua história, o Campo Aberto lança um videoclipe, que apresenta o grupo nessa versão, pela música ‘No estilo da Nossa Terra’. Uma composição do músico Henrique Nunes, que já foi sanfoneiro do conjunto por um período. A novidade vem em um ano que, o projeto do quinteto é de, inclusive, lançar um álbum.

“Temos essa esperança, a partir de um longo trabalho de triagem de canções, a grande maioria autoriais, que fomos apresentando ao longo de muitas apresentações que fizemos. Sempre verificando a reação do público, já que é para ele que vivemos esse compromisso do viés regional, do bailão, que tem chamamé, o sertanejo raiz, a música gaúcha, a vaneira ou a rancheira. Um estilo que tem nos ajudado a fazer de sete a dez shows por mês”, destaca o baixista e proprietário do conjunto, Daniel Rodrigues. Músico que toca profissionalmente desde 1983, influenciado pelo seu pai, também gaúcho e admirador da milonga, da canção nativista e da cultura de fronteira.

Outra mudança no Campo Aberto foi a ideia de se contratar um empresário para o grupo, no objetivo principal de conciliar a agenda com a melhor logística a fim de melhorar a experiência de cada show. Além da Capital, o quinteto tem se apresentado bastante no interior de Mato Grosso do Sul.

“O importante é o povo gostar. Tem show que dura uma hora e tem uns que avançam até mais de quatro horas, porque baile é baile e a gente faz o que gosta, para que as pessoas também gostem do nosso repertório. Por isso, na direção musical, temos o cuidado para que cada show seja único. E, dessa trajetória, de respeito pela cultura, estamos projetando o primeiro álbum. Essa faixa, ‘No estilo da Nossa Terra’, será o carro-chefe, porque confiamos no potencial dessa canção”, fala Rodrigues.

Para acompanhar o primeiro videoclipe do Campo Aberto, acesse o canal do conjunto no Youtube, pelo https://bit.ly/32uAF7m

(Texto: Danilo Galvão)