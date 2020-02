Terremoto na fronteira do Irã deixa ao menos 9 mortos

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu neste domingo (23) a fronteira do Irã com a Turquia e deixou ao menos nove mortos e dezenas de feridos.

De acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi registrado nas proximidades da vila iraniana de Habash-e Olya, a menos de 10 quilômetros de distância da fronteira com a Turquia.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, afirmou em uma coletiva que as pessoas mortas pelo terremoto são do distrito de Baskule, na Turquia. Entre as vítimas estão três crianças.

O político ainda revelou que a busca por pessoas feridas foram encerradas e que não há ninguém preso sob os escombros.

(Texto: ANSA)