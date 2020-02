Scheila Carvalho revela que irmã está com doença grave

A dançarina Scheila Carvalho está vivendo um verdadeiro drama. Quatro dias após perder o irmão, foi revelado que a irmã da morena, Vânia Carvalho, também está doente.

Segundo a morena, ela está com uma doença degenarativa. A informação foi confirmada para a CONTIGO!

Nesta semana, ela precisou se explicar nas redes sociais. É que dias após perder o irmão, ela apareceu no Carnaval, o que rendeu críticas de alguns seguidores.

Scheila afirmou que está com o coração partido, mas tem contratos para cumprir e vai honrá-los.

Ela vai levar sua alegria para a folia, mas pede respeito aos fãs por seu momento de dor após a morte do irmão.

“Quero esclarecer uma coisa para vocês. Antes de tudo o que aconteceu com meu irmão, eu fechei contratos pro Carnaval de Salvador. Neste momento estou indo cumprir meus contratos. Estou com metade do meu coração feliz, comemorando as vitórias do meu marido no Carnaval, e por outro lado meu coração está dilacerado”, afirmou ela, que é casada com o cantor Tony Salles.

(Texto: Contigo!)