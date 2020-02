Juiz da Lava-Jato, Bretas diz que não concorrerá a cargo político

Encarregado dos processos da Lava-Jato no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, disse em sua conta no Twitter que não será candidato “a nenhum cargo político”.

A declaração foi feita em resposta a uma reportagem do jornal O Globo que informava sobre uma “articulação” para que o magistrado concorra à Prefeitura da capital fluminense neste ano pelo Republicanos, partido do bispo Edir Macedo e do atual prefeito da cidade, Marcelo Crivella.

Crivella é sobrinho de Macedo. Ambos são evangélicos, assim como o juiz. Se Bretas aceitasse a ideia de concorrer, o atual prefeito desistiria de tentar a reeleição.

(Texto: MSN Notícias)