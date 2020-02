Villa Mix Lisboa tem Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e Alok confirmados

O Villa Mix, um dos maiores festivais de musicas sediado no Brasil, desembarca pela terceira vez a Portugal. O evento será realizado pela primeira vez ao ar livre, na Baía de Seixal, espaço com capacidade para 50 mil pessoas.

Nesta edição, os portugueses vão poder contar com outras novidades, como uma tenda eletrônica, uma roda gigante, dois palcos e uma zona de camping.

Os cantores que vão animar no festival, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de outubro, já estão confirmados: Gusttavo Lima, Luan Santana, Seu Jorge, Alok e Pedro Sampaio.

Para falar sobre as novidades, o empresário Marcos Araújo, o Marquinhos, realizou o lançamento da 3ª edição do “Villa Mix Lisboa” com uma festa num barco.

“O Villamix é o maior festival de música da lusofonia, que vamos acolher em Seixal, em frente a Lisboa com um enquadramento magnifico. Este grande evento vai marcar o panorama cultural português, mas também o de todos os países da lusofonia”, diz.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol – Coluna Leo Dias)