PMA de Bataguassu captura duas jiboias em locais públicos

Na última sexta-feira (21), funcionários do posto fiscal da Receita Estadual de Nova Porto XV depararam-se com uma serpente de aproximadamente três metros no pátio do local de trabalho. Os funcionários acionaram a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Bataguassu, que foi ao local e verificou tratar-se de uma serpente da espécie Boa constrictor, conhecida popularmente como Jiboia.

Momento depois, funcionários de uma empresa de festas da mesma região solicitaram à PMA que realizasse a captura de outra serpente da mesma espécie, que se encontrava no barracão da empresa.

As serpentes foram capturadas pela PMA, colocadas em jaulas de contenção e por não apresentarem quaisquer debilidades ou ferimentos, foram soltas em seu habitat natural. Os animais possivelmente saíram de reservas florestais próximas ao rio Paraná e próximas ao Distrito de Nova Porto XV.

(Texto: João Fernandes com assessoria)