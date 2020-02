Meteorologia prevê possibilidade de chuva para este sábado

Neste sábado (22), o tempo em Campo Grande será nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, conforme prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. Os termômetros marcam mínima de 20ºC e a máxima pode chegar até 27ºC. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, o dia também fica nublado com pancadas de chuva ainda forte no centro-norte e nordeste do estado, as demais áreas ficam parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

Ainda de acordo com a meteorologia, as temperaturas em MS variam entre 18ºC e 32ºC. Já a umidade do ar fica entre 45% e 95%.

(Texto: Izabela Cavalcanti)